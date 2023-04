Fraktionen spenden 300 Euro an die Tafel

Den symbolischen Spendenscheck an Tafel-Leiter Carsten Schulz (Mitte) überreichten: (von links) Friedhelm Hermes, Torsten Hänel, Dirk Middendorf und Marion Gierse. © Hornemann

Ein symbolischer Spendenscheck für die Tafel wurde im Rat überreicht.

Werdohl – Die Fraktionen im Werdohler Rat ziehen den Hut vor der Arbeit der Werdohler Tafel, weshalb sie selbigen mal im politischen Gremium haben umgehen lassen und so 300 Euro sammelten.

Die Summe wurde in der Ratssitzung am Donnerstag an Tafelleiter Carsten Schulz überreicht durch Friedhelm Hermes (FDP), Torsten Hänel (WBG), Dirk Middendorf (CDU) und Marion Gierse (SPD).

Tafel mit großem Zulauf

Wie alle Tafeln bundesweit hat auch die Werdohler Anlaufstelle einen bisher nie dagewesenen Zulauf. Jeder Euro zählt, damit alle Kunden mit einem Lebensmittelzuschuss nach Hause gehen können. Die Inflation macht sich insbesondere in den Haushaltskassen von finanzschwachen Bürgern bemerkbar und sorgt auch für große finanzielle Sorgen bei Menschen, die bisher ohne externe Hilfen ausgekommen sind.

Unabhängig davon ist die Tafel ein wahrer Lebensmittelretter, denn alles, was angeboten wird, ist zu 100 Prozent noch gut genießbar.