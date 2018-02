SPD fragt nach schnellem Internet für Werdohl

+ © dpa An vielen Stellen in Werdohl werden derzeit Kabel für den Breitbandausbau gezogen, die SPD hat dazu Fragen an die Verwaltung gerichtet. © dpa

Werdohl - Überall in der Stadt werde eifrig „gebuddelt“, hatte die SPD in einer Anfrage an die Verwaltung am Montag im Hauptausschuss festgestellt, offensichtlich arbeite die Telekom an der Verlegung von Breitbandtechnik.