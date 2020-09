Fragen an die Parteien: Welche Ideen gibt es für die Werdohler Innenstadt?

CDU, SPD, WBG und FDP in Werdohl

Werdohl - Nach der Schließung des WK Warenhauses und des Schuh- und Sporthauses Bathe gibt es die Befürchtung, dass die Werdohler Innenstadt ausbluten könnte. Was wollen Sie unternehmen, um das zu verhindern und den Werdohler Einzelhandel zu stärken? Und was sind Ihre Pläne, damit das ehemalige WK Warenhaus nicht in wenigen Jahren zum Schandfleck der Innenstadt geworden ist?