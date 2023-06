Förderung noch nicht geklärt: Stadt will dennoch in Notstromversorgung investieren

Von: Volker Griese

Unter anderem in Dresel betreibt die Stadt ein Abwasserpumpwerk, das zu denen gehören soll, die auf jeden Fall mit einer Notstromversorgung ausgestattet werden sollen. © Heyn

Der Rat der Stadt Werdohl möchte in die Notstromversorgung der örtlichen Abwasserpumpanlagen investieren – aber nicht in übertriebenem Umfang und vor allem nur mit finanzieller Unterstützung des Landes sowie ohne ein finanzielles Risiko einzugehen. So lässt sich der Beschluss des Gremiums von Montagabend zusammenfassen.

Werdohl – Die Stadtverwaltung hatte dem Rat den Vorschlag gemacht, unter Ausnutzung des Förderprogramms „Ausbau der Notstromversorgung der Wasserwirtschaft in NRW“ Notstromaggregate und Stromspeicher anzuschaffen, um die zwölf Abwasserpumpwerke im Stadtgebiet auch im Fall eines großflächigen Stromausfalls bis zu 72 Stunden betreiben zu können.

Martin Hempel, Leiter der Tiefbauabteilung im Rathaus, ergänzte noch einmal mündlich, was den Politikern schon seit einigen Tagen in gedruckter Form vorlag. Demnach sollen Stromspeicher im Blackout-Fall den Grundbedarf der Pumpen an Energie abdecken und die Aggregate nach Bedarf zugeschaltet werden, um die Speicher wieder aufzuladen. Jede Station mit einem Aggregat auszustatten sei deshalb auch gar nicht sinnvoll, sagte er. Die bessere Lösung sei eine Kombination aus Speichern und mobilen Stromerzeugern.

Die Sache aber, auch das verschwieg Hempel den Ratsmitgliedern nicht, hat noch einige Haken. So sei noch nicht endgültig geklärt, ob Stromspeicher überhaupt im Sinne des Programms förderfähig seien. „Außerdem sind die Fördermittel stark nachgefragt, deshalb ist derzeit offen, ob überhaupt noch ausreichend Mittel vorhanden sind, damit wir zum Zuge kommen“, führte Hempel aus. Eine Obergrenze, bis zu der das Land beantragte Fördermittel auszahlen will, wird in der Förderrichtlinie des Umweltministeriums allerdings nicht genannt.

Problematischer könnte für Werdohl ohnehin eine andere Bestimmung werden, nach der die gesamte Maßnahme bis zum 31. Dezember dieses Jahres abgeschlossen sein muss. Diese Vorgabe hält Hempel bei der derzeitigen Marktlage insbesondere für Stromspeicher für „sehr sportlich“. Eine verbindliche Aussage, was denn passieren würde, sollte die Stadt das Projekt nicht bis zum Jahresende abschließen können, weil gewisse Geräte nicht lieferbar sind, sei bisher nicht zu bekommen gewesen, berichtete der Tiefbau-Chef und ergänzte, welche Konsequenzen eine solche Unsicherheit aus seiner Sicht haben müsste: „Wenn es da keinen zeitlichen Spielraum gibt, würden wir mit dem Projekt gar nicht erst anfangen.“

Es gibt also noch reichlich Unwägbarkeiten, die dem Rat eine Entscheidung auch spürbar erschwerten. So warf CDU-Fraktionschef Stefan Ohrmann die Frage auf, ob eine solche Absicherungsmaßnahme für den Krisenfall nicht sogar schon über den kommunalpolitische Verantwortungsbereich hinausgehe. Bürgermeister Späinghaus pflichtete ihm gewissermaßen bei: „Der Gesetzgeber scheut sich, das per Gesetz zu regeln und überlässt die Verantwortung den Kommunen.“

Währenddessen beschäftigten Ohrmanns Fraktionskollegen Dirk Middendorf, Geschäftsführer eines Elektrounternehmens, eher technische Fragen wie etwa die langfristig kostengünstigere Ausstattung der Pumpanlagen mit Photovoltaik-Modulen. Und Wilhelm Jansen (SPD) dachte gar schon an die Auswirkungen auf den Gebührenhaushalt, die nach Darstellung von Martin Hempel aber zu vernachlässigen seien.

Bürgermeister Andreas Späinghaus fasste zusammen, dass die Diskussion einem „Stochern im Nebel“ gleiche. Die Höhe der Fördrung sei unbekannt und ebenso die technischen Herausforderungen.

Der großen Verlockung, den Wert der Abwasseranlagen mit Unterstützung eines Förderprogramms zu steigern und diesen Teil der kritischen Infrastruktur zu relativ günstigen Konditionen krisenfest machen zu können, wollte der Rat aber doch nicht ganz widerstehen. Deshalb gab er schließlich einstimmig grünes Licht für eine Investition bis zu einer Höhe von knapp 800.000 Euro, allerdings unter drei Voraussetzungen: Erstens sollen Notstromaggregate angeschafft werden, die mobil sein sollen, damit sie an mehreren Stellen zum Einsatz kommen können. Zweitens muss der Fördermittelgeber der Anschaffung von Stromspeichern zustimmen. Und drittens soll das Projekt nur angegangen werden, wenn die 50-prozentigen Förderung des Landes auch wirklich sicher ist.

Wären all diese Voraussetzungen gegeben, müsste Werdohl unter Berücksichtigung der anfallenden nicht förderfähigen Kosten wie Ausgaben für Planungsleistungen oder bauliche Herrichtung der Aggregatstandorte aus eigener Kraft noch knapp 430.000 Euro aufbringen, um die Abwasserpumpwerke auch im Fall eines Blackouts betreiben zu können.