Junge und erwachsene Musikschüler zeigen ihr Können

Werdohl - Mehr als zwei Stunden lang präsentierten sich 27 Musikschüler am späten Sonntagnachmittag vor großem Publikum. Sie waren die Besten beim Beratungsvorspiel am 6. Mai gewesen und erhielten diese Auftrittsmöglichkeit als Belohnung und Ansporn. Die Besten von ihnen wiederum haben die Chance auf ein Stipendiat des Fördervereins der Musikschule Lenneal. Zum Abschluss des Konzertes spielten neun vormalige Stipendiaten. Sie zeigten, was alles erreicht werden kann, wenn sich Fleiß und Talent paaren.