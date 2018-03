„Aus den Kinderschuhen raus“

Frühlingsfest bei der Flüchtlingshilfe

+ © Koll Lothar Jeßegus (stehend) begrüßte die Teilnehmer des Frühlingsfestes der Werdohler Flüchtlingshilfe. © Koll

Werdohl - „Die ehrenamtlichen Teams sehen sie oft untereinander gar nicht“, sagt Lothar Jeßegus, Koordinator der Werdohler Flüchtlingshilfe. „Da ist solch ein Anlass einmal eine willkommene Gelegenheit, um miteinander ins Gespräch zu kommen.“ Und das auch, wenn beim Frühlingsfest der Flüchtlingshilfe am Samstag bei den rund 90 Gästen kaum frühlingshafte Gefühle aufkamen – angesichts von Schnee und kaltem Wind. Gefeiert wurde am und im ehemaligen Kindergarten am Kirchpfad.