Ohne „Lappen“, aber unter Drogen: Flucht vor der Polizei endet an einem Feldweg

Von: Christos Christogeros

Teilen

Ein 24-jähriger Werdohl flüchtete mit seinem nicht angemeldeten Seat Arosa am Donnerstagabend vor der Polizei. © Frank Rumpenhorst/dpa

Eine kurze Verfolgungsfahrt entwickelte sich am Donnerstagabend in Werdohl: Statt den Anhaltezeichen eines Polizisten Folge zu leisten, gab der Fahrer eines Seat Arosa laut Polizeibericht sogar Gas und versuchte, vor den Beamten zu flüchten. Den Polizisten wurde später schnell klar, warum der 24-jährige Fahrer des Seat Reißaus genommen hatte.

Werdohl - Wie die Polizei berichtet, hatten Beamte am Donnerstagabend gegen 18.10 Uhr einen Seat Arosa erblickt, der mit entstempelten Kennzeichen unterwegs war. Die Beamten wollten den Pkw kontrollieren. Nachdem Anhaltezeichen gegeben wurden, beschleunigte der Seat jedoch.

Der Streifenwagen folgte. Nach einer kurzen Verfolgung fuhr der Seat in der Straße Ludemert in einen Feldweg, an dessen Ende er nicht weiterfahren konnte. Der Fahrer, ein 24-jähriger Werdohler, konnte widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Zudem stand er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde deshalb auf der Polizeiwache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Der nicht zugelassene Seat wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Fahrens unter Drogeneinflusses, Verstößen nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetzes und dem Pflichtversicherungsgesetzes sowie wegen der Durchführung eines alleinigen illegalen Kraftfahrzeugrennens.