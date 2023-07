„Flocke“ nutzt die große Chance: Schützenkönig in einem besonderen Jahr

Von: Volker Griese

Teilen

Im grün-weißen Konfettiregen übernahmen Falko Krimmelbein und Christina Pantelidis Kette und Diadem als Insignien des Königspaares von Volker Brahmsiepen und Heike Rausch. © Griese

Mehr als 100 Schützinnen und Schützen haben sich am Montag am Vogelschießen des Werdohler Schützenvereins (WSV) beteiligt. Als es schließlich um alles, um die Königswürde ging, war es ein Vierkampf. Nach zweieinhalb Stunden war alles vorbei, Werdohl hatte mit Falko („Flocke“) Krimmelbein einen neuen Schützenkönig gefunden.

Werdohl – Nach einem langen Wettkampf hatte es zunächst nicht ausgesehen. Nachdem Bürgermeister Andreas Späinghaus das Schießen um 10.04 Uhr eröffnet hatte, fiel schon sieben Minuten später die erste Insignie: Manfred Bauer (4. Kompanie) hatte mit dem 22. Schuss die Krone des Vogels abgeschossen.

Erste Insignienschützen schnell ermittelt

Und in diesem Tempo ging es zunächst weiter. Leon Kreikebaum (3. Kompanie) gelang es neun Minuten später mit dem 43. Schuss, den Apfel zu Boden zu befördern. Und Bastian Tremblau (3. Kompanie) schickte eine knappe Viertelstunde darauf mit dem 77. Schuss das Zepter hinterher.

Langwierige Flügeljagd

Länger hielten sich die Schützen dann mit den beiden Flügeln auf. Nachdem sie fast eine Stunde auf die rechte Schwinge des hölzernen Adlers gefeuert hatten, gelang Tobias Bernards (4. Kompanie) mit dem 197. Schuss der entscheidende Treffer. Nicht ganz so lange dauerte die Jagd auf den linken Flügel. Der fiel Punkt 12 Uhr mit dem 278. Schuss, den Philipp Schmeinta (3. Kompanie) abgegeben hatte.

Der Schützenfest-Montag in Werdohl Fotostrecke ansehen

Vier Anwärter auf die Königskette

Damit war der Weg frei für die eigentlichen Königsbewerber, denn es durfte endlich auf den Rumpf geschossen werden. Vier Bewerber aus der 3. Kompanie, der diesjährigen Königskompanie, hätten sich angemeldet, verkündete Oberst Abdreas Schreiber, bevor das Schießen nach 15-minütiger Pause fortgesetzt wurde, und nannte sie namentlich: Es waren Kompanieführer Christian Reinholz, Spieß Niclas Jadzewski, Falko Krimmelbein und Leif Schröder.

Am Ende gehts ganz schnell

Eine Weile schienen dem nach der Insignienjagd verbliebenen Rest des Vogels die Schüsse des Anwärterquartetts nichts auszumachen, doch dann kam plötzlich Bewegung in die Sache – im wahrsten Sinne des Wortes. Nach Schüssen von Jadzewski und Krimmelbein drehte sich der Rumpf des Vogels ein wenig nach links. Auch Schröder verpasste dem hölzernen Adler noch einen Vollstreffer. War das nun die Chance für Falko Krimmelbein?

Es war die Chance für Falko Krimmelbein – und er nutzte sie! Mit dem 355. Schuss setzte er um 12.39 Uhr den Schlusspunkt. „Ich werde im November 50, deshalb wollte ich das gerne machen“, sagte Krimmelbein, der sein Geld als Verkäufer einer Werkzeugfirma verdient, etwas später.

Das ganze Vogelschießen gibt es hier noch einmal zum Nachlesen im Live-Ticker.

Grün-weißer Konfettiregen

Eine knappe Stunde nach dem letzten Schuss zogen dann zunächst der neue König und wenig später seine Königin ins Zelt ein. Zur Mitregentin hatte sich Falko Krimmelbein Christina Pantelidis, die Ehefrau von „Spiegel“-Wirt Theo Pantelidis, gewählt. Die Gaststätte Zum Spiegel ist das Stammlokal der 3. Kompanie. Das neue Königspaar nahm auf dem Thron im grün-weißen Konfettiregen Königskette und Diadem ihrer Vorgänger Volker Brahmsiepen und Heike Rausch in Empfang. Damit war deren Amtszeit nach vier Jahren endgültig zu Ende.

Am frühen Abend wurde das Königspaar mit seinem Hofstaat am Rathaus von den Schützen abgeholt und zum Festzelt begleitet, wo dann noch der Königsball mit den neuen Majestäten anstand.

Ein Prinz für die Jungschützen

Ein ungewöhnliches Schießen der Jungschützen sahen die Schützenfestbesucher in diesem Jahr: Weil sich in der entsprechenden Altersklasse ab 16 Jahren keine Bewerber gemeldet hatten, ließ der WSV einen Prinzen ermitteln. So sollte dem Gewinner dieses Wettbewerbs die Möglichkeit bleiben, später noch einmal Jungschützenkönig werden zu können.



Oberst Andreas Schreiber bedauerte zwar, dass dies ausgerechnet im Jahr des 50-jährigen Bestehens der Jungschützenabteilung der Fall war. Die Nachwuchsschützen schien das aber wenig zu stören. Sie zielten auf eine Scheibe, die in fünf Segmente – für beide Flügel, Apfel, Zepter und Krone – unterteilt war.



Allerdings gingen die noch ein wenig ungeübten Jungschützen gleich aufs Ganze und vergrößerten mit ihren Schüssen das Loch um die Befestigungsschraube herum.

Mit dem 138. Schuss war schließlich um 11.08 Uhr der 14-jährige Marvin Klaudat erfolgreich. Er habe einfach nur mitschießen wollen, bekannte er später, keine besonderen Ambitionen gehabt zu haben.