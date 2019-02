Flasche zertrümmert Scheibe eines MVG-Busses

Werdohl - Ein Unbekannter hat am Mittwochabend am Werdohler Bahnhof mit einer Bierflasche die Scheibe eines vorbeifahrenden MVG-Linienbusses zertrümmert. Der Vorfall hat sich nach Angaben der Polizei kurz nach 23 Uhr ereignet.

Der Bus der Linie 61 war gerade von Busbahnhof in Richtung Bahnhofstraße losgefahren. In Höhe des Busbahnhofs hätten zwei Personen am Rand gestanden und eine Bierflasche gegen den Bus geworfen, berichtete die Polizei. Eine der hinteren Seitenscheiben sei dabei zu Bruch gegangen.

Zeugen hätten zwei 18- bis 20-jährige junge, etwa 1,75 bis 1,80 Meter große Männer beobachtet, teilte die Polizei weiter mit. Der eine habe schwarze Haare und einen dunklen Vollbart gehabt und sei mit Basecap und weißem Kapuzenpulli bekleidet gewesen. Der zweite Mann habe ebenfalls ein Basecap über seinen blonden Haaren getragen.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Werdohl unter Tel. 0 23 92/9 39 90 entgegen.

Im vergangenen Sommer war schon einmal ein Bus der MVG attackiert worden. Im August war aus einer Gruppe von drei Jugendlichen auf der Freiheitstraße ein Stein auf das Fahrzeug geworfen worden. Dabei war ein Fahrgast verletzt worden.