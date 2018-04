In der Soppe fühlen sich jetzt auch bedrohte Arten wohl

+ Konzentriert beobachtet Jennifer Heermann, was sich unter der Wasseroberfläche der Soppe bewegt. Mit geschultem Blick erkennt und zählt die Ökologin sechs verschiedene Fischarten im Lenne-Seitenarm.

Werdohl - Zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahres haben Biologen am Freitag den Fischbestand in der renaturierten Soppe überprüft. Dabei sind sie zu einem erfreulichen Ergebnis gekommen: In dem Seitenarm der Lenne leben auch Fische, die bereits auf der Roten Liste der gefährdeten Tierarten stehen. Die Population anderer Arten hat sich mehr als verdoppelt