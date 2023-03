„Aus 1001 Nacht“: Orientalische Tanzgala im MK

Von: Dirk Grein

Die Bauchtänzerinnen Rashalla (links) und Maroua freuen sich auf ihre Tanzgala. © VAROL

Werdohl – Mit einem Feuerwerk orientalischer Tanzkunst möchten sie die Besucher auch in diesem Jahr in die Welt aus „1001 Nacht“ entführen: Nach den großen Erfolgen in den vergangenen Jahren laden die beiden Bauchtänzerinnen Stefanie Varol aus Herscheid (alias Rashalla al Chantara) und Manuela Dahlberg-Dietz (alias Maroua) zur großen orientalischen Tanzgala nach Werdohl ein – und zwar für Samstag, 22. April, in das Restaurant Vier Jahreszeiten.

Auf Einladung der beiden Organisatorinnen werden aus diesem Anlass wieder zahlreiche Tänzerinnen und Tanzgruppen aus ganz Deutschland anreisen und auf der Bühne stehen, versprechen die beiden Veranstalterinnen. „Angefangen hat es 2005 im Jagdhaus Weber in Herscheid“, berichtet Rashalla al Chantara. „Dort habe ich, damals noch mit einer anderen Tanzkollegin kleinere orientalische Frühlingsfeste organisiert. Als dann die Nachfrage nach solchen Tanzveranstaltungen immer größer und der Platz zu klein wurde, haben wir entschlossen, die Veranstaltung, die mittlerweile zur größten orientalischen Tanzgala im Sauerland herangewachsen ist, nach Werdohl in einen großen Saal zu verlagern“, plaudert die Herscheiderin aus dem Nähkästchen.

In diesem Jahr werden mehr als 40 Künstler auf der Bühne zu sehen sein, sodass sich die Gäste auf ein rund zweistündiges Tanzprogramm freuen dürfen, bei dem weit mehr als nur der klassisch orientalische Bauchtanz zu sehen sein wird. Rashalla al Chantara: „Unsere Gäste erwartet ein spektakulärer Säbeltanz, farbenfrohe Bollywoodtänze, Stocktanz, Schleiertanz, diverse Fantasytänze und vieles mehr.“ Dazu offeriere das Restaurant ein mediterranes Spezialitätenbüfett, während der orientalische Basar „Fayoum“ aus Hilden zum Stöbern einlädt.

Tickets

Eintrittskarten für 37,50 Euro (inklusive Büfett) können im Ticketshop auf der Homepage www.tanzgala-1001-Nacht.jimdofree.com bestellt werden. Auch telefonische Bestellungen sind unter den Nummern 01 70/16 27 662 sowie 01 76/23 98 68 52 möglich.