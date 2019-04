Auto in der Lenne - Feuerwehr im Einsatz

Einsatz in der Lenne: Die Feuerwehrmänner sichern den Kleinwagen mit Seilen.

Werdohl – Der Schreck saß tief: Als ein Autofahrer am Sonntag um 12.45 Uhr von einem Spaziergang zum Goetheparkplatz zurückkam, fand er seinen Wagen, den er dort geparkt hatte, in der Lenne wieder.

Das Auto hatte sich selbstständig gemacht und war ins Wasser gerollt – obwohl der Fahrer die Handbremse angezogen hatte.

25 Einsatzkräfte des Löschzuges Stadtmitte rückten mit mehren Fahrzeugen an, um den Kleinwagen wieder ans Ufer zu befördern. Zwei Feuerwehrmänner, ausgerüstet mit Überlebensanzügen, wateten in die Lenne, um das Drahtseil der Seilwinde und weitere Seile am Auto zu befestigen.

Bevor der Wagen dann Stück für Stück über Holzbohlen ans Ufer gezogen wurde, räumten die Wehrmänner dicke Steinbrocken zur Seite, um den Wagen nicht zusätzlich zu beschädigen. Betriebsstoffe waren zum Glück nicht ausgetreten, so dass keine Ölsperre errichtet werden musste.