Feuerwehreinsatz an der Werdohler Stadtklinik

Bauarbeiten lösen Rauchmelder aus

Vor Ort waren ein Löschfahrzeug und die Einsatzleitung, die anderen Einsatzkräfte hielten sich in der Nähe auf.

Werdohl - Ein bisschen zu viel Staub hat am Montag in Werdohl Stadtalarm ausgelöst. In der Stadtklinik hatte ein Rauchmelder auf Staub reagiert. Da das Gebäude ein Sonderobjekt ist, werden immer alle Einheiten der Werdohler Feuerwehr alarmiert.