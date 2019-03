Geburtstagsessen geht in Flammen auf - Rauchmelder weggeschmolzen

Jubilar löschte unerschrocken mit Kleinlöschgerät

+ © Volker Heyn Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Polizei waren aus Sicherheitsgründen mit einem sehr großen Aufgebot auch an Fahrzeugen in die Borbecke gefahren. © Volker Heyn

Werdohl – Das Geburtstagsessen für die abendliche Feier war in der Selvestraße Mittwochnachmittag vollständig in Flammen aufgegangen, das Geburtstagskind musste an seinem Ehrentag zur Untersuchung ins Krankenhaus: Nicht wie geplant verlief der Tag für den 74-jährigen sehr bekannten Versetaler.