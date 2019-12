Fußgänger von Auto erfasst und verletzt - Rettungseinsatz 

Werdohl - Eine Person ist am Sonntag gegen 17.30 Uhr von einem Auto angefahren und verletzt worden.

Der Werdohler Weihnachtsmarkt war noch nicht beendet, da ereignete sich am Sonntag Am Grasacker ein Unfall: Eine Person wurde in Höhe des WK-Parkplatzes angefahren und verletzt.

Die Werdohler Löschzug Stadtmitte rückte mit circa 20 Einsatzkräften aus, um die Rettungskräfte zu verstärken. Die Wehr sperrte die Straße und leuchtete die Unfallstelle aus.

Details zum Unfallhergang konnte die Polizei bisher noch nicht machen. Auch ist augenblicklich noch nicht bekannt, wie schwer das Unfallopfer verletzt wurde.