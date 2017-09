Feuerwehr-Gerätehaus am Grasacker kann 2020 fertig sein

+ © Grafik: Stadt Werdohl Am ursprünglichen Plan kann festgehalten werden. © Grafik: Stadt Werdohl

Werdohl - Das geplante Feuerwehrgerätehaus am Grasacker könnte in der zweiten Jahreshälfte 2020 fertig werden. Das teilte Fachbereichsleiter Bodo Schmidt am Montag dem Rat mit. Der ursprünglich gewünschte Zeitrahmen konnte nicht eingehalten werden.