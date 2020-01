Container am Kindergarten brennt

Die Werdohler Feuerwehr musste in der Neujahrsnacht ausrücken.

Werdohl – Für die Werdohler Feuerwehr hat das neue Jahr gleich mit einem Einsatz begonnen:

Um 2.25 Uhr wurden die Brandkämpfer in der Neujahrsnacht zur Osemundstraße in Pungelscheid gerufen. Dort brannte ein Papiercontainer. „Der Anrufer hatte gemeldet, dass der Cotainer direkt am Kindergarten steht“, berichtet Stadtbrandinspektor Kai Tebrün. Um einen möglichen Gebäudebrand zu verhindern seien sowohl der Löschzug Stadtmitte mit der Drehleiter und der Löschzug Kleinhammer inklusive der Löschgruppe Brüninghaus ausgerückt.

Am Brandort angekommen, stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Container nicht unmittelbar am Gebäude stand. „Er wurde mit Wasser geflutet“, erklärt Kai Tebrün. Außerdem löschte die Feuerwehr einen Mülleimer, dessen Inhalt ebenfalls brannte.

Zur Brandursache konnte der Stadtbrandinspektor gestern noch nichts sagen.

Insgesamt waren in der ersten Nacht des dieses Jahres etwa 30 Brandbekämpfer vor Ort. Nach circa einer Stunde konnten sie den Einsatz beenden.