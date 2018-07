Werdohl: Lebensgefahr auf dem Weg zum Einsatz

So sollte es nicht aussehen: Vor dem Feuerwehr-Gerätehaus in Eveking simulieren wir eine Fahrt zwischen falsch geparkten Fahrzeugen am Straßenrand.

Werdohl - Was die Feuerwehr während ihrer Einsatzfahrten erlebt, grenzt oft an Wahnsinn. Immer wieder behindern andere Verkehrsteilnehmer die Retter. Wir haben mit Mitgliedern des Löschzugs Eveking über die Erlebnisse gesprochen – und sind einmal mitgefahren.

Das Löschfahrzeug steht auf einem großen Platz. Am Steuer sitzt Löschzugführer Christian Wagner. Den Blick hat er zielsicher nach vorne gerichtet, die Hände am Lenkrad. Er tritt auf das Gaspedal und der Wagen setzt sich in Bewegung.

Mühsam kommt er auf Touren, wird immer schneller. Es braucht eine gewisse Strecke, dann fahren wir mit Tempo 50. Wagner guckt nach vorne, der Zaun vor uns kommt näher. „Achtung, jetzt Gefahrenbremsung“, brüllt er über den Lärm des Motors hinweg. Dann tritt er mit voller Kraft auf die Bremse...

Während der Fahrten zu Einsatzorten müssen die Feuerwehrleute immer wieder unvermittelt auf andere Fahrer reagieren. „Da bleiben Leute mit ihren Autos einfach in der Kurve stehen oder bremsen plötzlich ab“, erzählt Wagner.

Ein besonders dramatischer Fall

Er erinnert sich an einen besonders dramatischen Fall: Während er mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, habe eine Autofahrerin direkt vor ihm eine „Vollbremsung hingelegt“. Unglaublich aber wahr: Die Frau wollte rechts an der Straße parken.

Mit voller Kraft trat Wagner damals die Bremse durch. „Ich habe hinter dem Lenkrad gestanden.“ Und weiter: „Da hätte ich nicht gedacht, dass wir rechtzeitig anhalten können.“ Immerhin wiegen die Wagen der Retter bis zu 16 Tonnen und haben einen entsprechend langen Bremsweg.

+ Löschzugführer Christian Wagner. © Spies

Wagner erklärt, dass die waghalsigen Fahrmanöver der anderen Verkehrsteilnehmer gar nicht sein müssten. Gesetzlich ist geregelt, dass man schneller fahren darf, wenn die Retter auf Einsatzfahrt hinter einem sind. Und zwar solange, bis man sicher an der Seite halten kann.

„Die Fahrer sollen natürlich nicht durch Ortschaften rasen“, betont der Löschzugführer. Des Weiteren ist es erlaubt, dass man trotz einer roten Ampel fahren darf, um die Retter durchzulassen. Anschließend soll man an der Seite halten, an einer sicheren Stelle.

Manöver mit dem Löschfahrzeug

Auf einem Wendeplatz am Riesei zeigt Wagner, was bei Gefahrenbremsung und Ausweichmanöver im Löschfahrzeug passiert. Bereits das Bremsmanöver mit dem großen Fahrzeug verlangt einem viel ab. Trotz Gurt wird man regelrecht vom Sitz nach vorne katapultiert.

Dann heißt es: Gurte vom Atemschutz-Gerät anlegen, die Bedingungen sollen möglichst realistisch sein. Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung sitze ich im Wagen. Mir gegenüber haben drei Feuerwehrleute Platz genommen. Die Gurte der Flasche sind eng angezogen. Dann fängt Wagner an, das Lenkrad wild zu drehen.

Es geht auch richtig

Man wird hin- und hergedrückt. Plötzlich bremst der Wagen, die drei Feuerwehrleute kommen mir wegen der Bremswirkung bis auf wenige Zentimeter entgegen. „So in etwa fühlen wir uns bei Fahrten.“

Dass es auch anders geht, zeigt eine Einsatzfahrt vom vergangenen Donnerstag. Die Retter waren unterwegs zu einem Alarm bei Gerhardi in Dresel. „Und schon an der Ausfahrt vom Gerätehaus standen die Autos und haben Platz gemacht.“ Auch die weitere Fahrt verlief ohne Probleme. „Wir mussten kein einziges Mal anhalten“, erinnern sich die Feuerwehrleute. So könne es gerne weitergehen. „Das war richtig gut.“