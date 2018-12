Auch an der Kreuzung von B 236 und B 229 war die Feuerwehr im Einsatz. Die Ölspur reicht laut den Wehrleuten bis zum Flugplatz in Küntrop.

Werdohl - In Werdohl ist aktuell die Feuerwehr im Einsatz. Mehrere Ölspuren auf einer großen Fläche müssen beseitigt werden, auch von Straßensperren ist die Rede.

An mehreren Stellen im Stadtgebiet von Werdohl wurden der Feuerwehr Ölspuren gemeldet. Laut Wehrleiter Kai Tebrün sind die Heim- und die Brückenstraße in Eveking, die Fischerei und der Schulweg in Kleinhammer und die B 229 betroffen.

Auf der Bundesstraße wurden Ölspuren vom Flugplatz in Neuenrade, wo sich die Neuenrader Wehr darum kümmert, bis nach Werdohl und von Bärenstein nach Lüdenscheid entdeckt, die nun beseitigt werden müssen.

Um das gefahrlos tun zu können, müssen die Straßen oder einzelne Fahrbahnen teilweise gesperrt werden. Laut Kai Tebrün können die Ölspuren nicht alleine von einem Fahrzeug stammen.

Eine Frau habe sich bei der Feuerwehr gemeldet, sie sei allerdings die betroffenen Straßen nicht lang gefahren. "Von ihr kann das also gar nicht sein", sagte Tebrün. Falls die Verursacher ermittelt werden können, müssen sie oder ihre Versicherung die Kosten für die Beseitigung übernehmen.