Prächtiger Festzug durch die Werdohler Innenstadt

+ © Schmitz-Machelett Am Sonntagnachmittag nahmen Devin Ziss und Jessica Muhl gemeinsam mit dem Hofstaat die Königsparade ab. © Schmitz-Machelett

Werdohl - Eine wahrlich prächtige Königin, ein strahlender König und ein Schützenvolk in Feierlaune – da hatte auch der Regen keine Chance für schlechte Stimmung zu sorgen. Mit viel Musik starte am Sonntagnachmittag der Festzug des 187. Werdohler Schützenfestes am Rathaus.