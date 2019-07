Feiern auf der „Heimatwiese“

Elektronische Musik

Werdohl - Seit acht Jahren findet auf dem Biwakplatz am Kettling ein kleines, familiäres Musikfestival statt. Die Organisatoren um den Werdohler Mike Stöckel haben der Veranstaltung den Namen „Heimatwiese“ gegeben. In diesem Jahr öffnet die „Heimatwiese“ am Samstag, 10. August. Zwischen 14 und 22 Uhr können Besucher dort zum Picknick, zum Tanzen und zum Feiern zusammenkommen.