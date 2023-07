Ferienkinder: An der Lenne gibt es viel zu entdecken

Von: Jona Wiechowski

An den Wasserspielen hatten die Kinder nicht nur sichtlich Spaß, auch erfrischen konnten sie sich hier. © Wiechowski, Jona

Gut angekommen ist in der zweiten Kinderspaß-Woche im Jugend- und Bürgerzentrum (JBZ) eine Entdeckungstour an der Lenne. Gut 30 Kinder hatten sich am Donnerstag zu einem Ausflug an den Westpark auf den Weg gemacht. Interessant waren hier nicht nur die Wasserspielgeräte. Begeisterung kam schnell einige Meter weiter unten auf.

Werdohl – Am Lenneufer machten sich Kinder mit Sieben auf die Suche nach Interessantem. Gold – wie von einigen angestrebt – konnte nicht so richtig gefunden werden, dafür gelang es relativ schnell, kleinere Fische zu fangen. Die konnten dann in einer Schale genau unter die Lupe genommen werden, ehe sie wieder ins kühle Nass entlassen worden sind.

Stärken konnten sich die 30 Kindern und sieben Betreuer mit Waffeln. Die sponserte – wie jeden Donnerstag – der Bärentreff, der die Leckereien auch auf dem Werdohler Wochenmarkt anbietet. Apropros Markt: Der wird von den Kindern auch noch besucht, um zum Beispiel Obst zu kaufen.

Mit Sieben wurde im Wasser am Lenneufer nach Interessantem gesucht. © Wiechowski, Jona

Los ging der Donnerstag im JBZ mit verschiedenen Angeboten. So konnten zum Beispiel Bongos gebastelt oder Kunstwerke mit Bügelperlen geschaffen werden. Nach dem Mittagessen stand dann der Ausflug zum Westpark an.

„Wir versuchen, ganz viel mit Bewegung zu machen – gerne auch draußen“, erzählt Jugendpflegerin Anna-Katharina Reith im Gespräch mit der Redaktion. Für Freitag ist ein Ausflug ins Freibad geplant. Nach dem Frühstück wird die Gruppe vom JBZ nach Ütterlingsen laufen, wobei ein Mitglied aus dem Team mit dem Auto schonmal die Rucksäcke mit den Schwimmsachen zum Ziel bringen soll. Und zurück geht es mit dem Bus. „Sonst ist das doch etwas viel“, sagt Reith mit Blick darauf, dass sich die Kinder dann den ganzen Tag schon im Freibad ausgetobt haben.

Den Kindern gelang es, unter anderem mehrere kleine Fische zu fangen, die dann genau betrachtet wurden. © WIECHOWSKI

Ein genaues Programm für die nächste, dritte Ferienwoche steht noch nicht fest. „Das hängt immer vom Wetter ab“, so Reith, die natürlich auf warme Temperaturen und Sonnenschein hofft. Dann wäre zum Beispiel Gartenarbeit am JBZ möglich, wo in der Vergangenheit mehrere Dinge angepflanzt worden sind.