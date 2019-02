Streitpunkt Moschee in Werdohl: FDP kritisiert WBG

Wird der Moscheebau durch Mitgliederbeiträge finanziert oder fremd. Wenn fremd, wo kommt das Geld her bzw. was steckt dahinter? Wir sollten uns in Werdohl nicht das Heft aus der Hand nehmen lassen. Moscheen sind vorhanden, große sind vorhanden. Ist es für islamische Deutsche, oder für Mitbewohner auf Zeit. Und sollen wir unter diesen Grund unser Stadtbild verändern! Ein Gebäude zum beten ja, aber selbst finanziert. So tun es auch andere Glaubensgemeinschaften. Wo kein eigenes Geld, da kein eigenes Gebäude. Kirchen werden geschlossen aus Geldmangel. Hindutempel, orthodoxe Kirchen werden aus Spenden, aus den eigenen Reihen (von Mitgliedern der Gemeinde aus Deutschland) finanziert. Dieses sollte auch mit Moscheen so geschehen. Ähnlich wie in anderen europäischen Staaten, ohne Geld aus dem Ausland.