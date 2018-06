Lange Gesichter in Werdohl

Public Viewing in Eveking

+ © Kanbach Ungläubiges Entsetzen stand dem Fans ins Gesicht geschrieben, als Mexiko in Führung ging beim Spiel gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. © Kanbach

Werdohl - Statt Jubel nur lange Gesichter gab es gestern Nachmittag beim Public Viewing des CVJM in Werdohl im Gemeinderaum der Friedenskirche in Eveking. Statt des erhofften Auftaktsieges während der Weltmeisterschaft in Russland gab es eine bittere 0:1-Niederlage gegen Mexiko.