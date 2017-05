Familienfest der Feuerwehr

Werdohl - „Es kamen immer wieder Anfragen aus der Bevölkerung: Ihr habt ja schon wieder ein neues Fahrzeug“, erklärt der 1. Gruppenführer des Löschzuges Kleinhammer Rüdiger Fenner. „Und so präsentieren wir die vier Wagen heute einmal der Öffentlichkeit.“

Im Dezember 2009 bekam die Löschgruppe Brüninghaus ein HLF 10. Die Abkürzung HLF steht für Hilfeleistungslöschfahrzeug und gibt Auskunft über die Ausrüstung des Fahrzeuges. Die 10 beziffert die Pumpenleistung. Diese kann demnach 1000 Liter Wasser pro Minute befördern.

Ein HLF 20 – also einen Wagen mit doppelter Pumpenleistung – erhielt der Löschzug Kleinhammer im November 2014. Im Mai 2016 folgte ein KEF, ein Kleineinsatzfahrzeug. Im Juni 2016 bildete ein LF 10 (Löschfahrzeug) den vorläufigen Abschluss. Letzteres verfügt – zusätzlich zur Ausrüstung seines Vorgängers – über einen 1200-Liter-Wassertank.

„Mit diesen Fahrzeugen wurden Wagen ersetzt, die teils schon bis zu 28 Jahre alt waren“, erläutert Zugführer Klaus Sbresny. „Insgesamt handelt es sich bei den vier Fahrzeugen um eine Investition von knapp einer Million Euro.“ Fenner hebt noch einmal hervor: „Wir danken der Verwaltung und dem Rat der Stadt, die uns alle voll unterstützt haben.“

Alle Fahrzeuge sind als Neuwagen angeschafft worden. „Und alle haben ein Automatikgetriebe“, verrät Gruppenführer Fenner weiter. „Die sind im Stress eines Einsatzes leichter bedienbar.“ Zudem sind es alle vier Dieselfahrzeuge.

Am Sonntag wurde auf dem Grundschulhof Kleinhammer gegrillt. Es gab Waffeln und Kaffee. Und die Jugendfeuerwehr stellte sich vor. Mädchen und Jungen probierten sich am 5000 Liter fassenden Wasserbecken am Kübelspritzer aus, was auch Bürgermeisterin Silvia Voßloh amüsiert beobachtete.