Wohl in Werdohl: Falken suchen Nähe zum Menschen

Von: Jona Wiechowski

Teilen

Diese beiden © hat der Werdohler Martin Breuer aufgenommen. Bei ihm im Haus haben es sich Turmfalken bequem gemacht, die neugierig in die Kamera schauten. Foto: BREUER

Ein toller Schnappschuss ist jetzt dem Werdohler Martin Breuer gelungen: Drei Turmfalkenjunge, die sich in seiner Hauswand eingenistet haben, sitzen nebeneinander und schauen ihmdirekt in die Kamera. ,Die fühlen sich ganz wohl bei uns“, erzählt er im Gespräch mit der Redaktion.

Werdohl – Eine unerwartete Begegnung mit einem Turmfalken hatte neulich auch die Werdohlerin Tanja Graumann während eines Spaziergangs an der Verse. Aufmerksam sei sie auf das Tier wegen dessen lauter Essensbestellung geworden, in dem er nach seien Eltern gerufen hätte – „so ein bisschen wie ein Fly In“, erzählt sie schmunzelnd.

Tiere haben einen markanten Ruflaut

„Greifvögel haben einen markanten Ruflaut. Also habe ich die Chance genutzt, ein Foto zu schießen und mich dann wieder zu entfernen“, erklärt Graumann. Neugierig geworden, hat sie bei der Falknerei Skyhunters nachgefragt, ob ein solch junger Falke auch außerhalb des Nestes versorgt wird – was der Fall ist. „Ich persönlich freue mich, dass es seit Jahren wieder mehr Greifvögel gibt. Falken sind nochmal was ganz Besonderes, wenn sie gefühlt auf der Stelle schwebend, so flirren, bevor sie ihre Beute schlagen“, erzählt Graumann weiter.

Tanja Graumann ist es jetzt gelungen, diesen Turmfalkenjungen bei einem Spaziergang an der Verse zu © grafieren, der genau in die Kamera schaute. Foto: GRAUMANN

Turmfalken häufig in Deutschland

Turmfalken sind in Deutschland häufig anzutreffen und bevorzugen hohe Nistplätze wie Kirchtürme, Baumhöhlen und Felsvorsprünge. Die Brutzeit der Turmfalken erstreckt sich meist von April bis Juli. Das Weibchen legt normalerweise vier bis sechs Eier, die von beiden Elternteilen abwechselnd über einen Zeitraum von etwa vier Wochen bebrütet werden. Die Jungen schlüpfen dann innerhalb von ein bis zwei Tagen.

Jungtiere lernen von Eltern das Jagen

Nach dem Schlüpfen kümmern sich beide Elternteile um die Jungvögel. Anfangs bleibt die Mutter bei den Küken im Nest, während das Männchen für Nahrung sorgt. Später beteiligen sich beide Elternteile an der Jagd. Nach etwa vier bis fünf Wochen sind die Jungvögel flügge und verlassen das Nest. Sie werden jedoch noch einige Wochen von den Eltern gefüttert und lernen in dieser Zeit das Jagen.

Diese beiden © Breuer

Turmfalken sind bekannt dafür, dass sie oft jahrelang dieselben Nistplätze nutzen und regelmäßig zu ihren angestammten Plätzen zurückkehren. Sie bleiben oft mehrere Jahre mit demselben Partner zusammen und gelten als monogam.

Interessanterweise passen sich Turmfalken den menschlichen Siedlungen an. Sie nisten und jagen auch in unmittelbarer Nähe zum Menschen. Dadurch gelten sie Experten auch als Kulturfolger.