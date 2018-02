Nächtliche Fahndung erfolgreich: Polizei fasst bewaffneten Spielhallen-Räuber

"Bekannter" Mann aus Werdohl (30) hatte Beute noch bei sich

Werdohl - Keine Woche nach dem zweiten Überfall binnen drei Wochen auf die Spielhalle an der an der Straße "Am Steinbrink" durch ein Täter-Trio ist am frühen Donnerstagmorgen die Spielhalle an der Derwentsider Straße in Werdohl überfallen worden. Ein Einzeltäter hatte eine Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld erbeutet - die sofort eingeleitete Fahndung führte aber zum Erfolg: Ein 30-jähriger polizeibekannter Werdohler wurde vorläufig festgenommen.