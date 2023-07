Fäulnisbefall: Salzsilo ist wohl nicht mehr zu retten

Von: Volker Griese

Mit kräftigen Hammerschlägen haben die Spezialisten aus Bayern und der Schweiz die Baumstämme unter dem Streusalzsilo verkeilt. Diese Keile müssen nun regelmäßig nachgeschlagen werden, damit der Behälter nicht ins Wanken gerät. © Griese, Volker

Die Stadt Werdohl wird aller Voraussicht nach in ein neues Streusalzsilo investieren müssen. An dem Lagerbehälter auf dem Gelände des Baubetriebshofes hat der Zahn der Zeit genagt. Schon zwei Mal haben Handwerker das Holzgestell ertüchtigt, doch jetzt scheint an einer Neuanschaffung kein Weg mehr vorbeizugehen.

Werdohl – Bei einer routinemäßigen Kontrolle Anfang Juli sei festgestellt worden, dass die Hauptstützen des hölzernen Silos „von umfänglichem Fäulnisbefall“ betroffen seien, berichtete Baubetriebshof-Chef Martin Hempel. „Das Silo hätte so nicht mehr befüllt werden können“, erklärte er, warum er sich umgehend um eine Reparatur gekümmert habe.

Die etwa 15 Meter hohe Konstruktion ist in allen tragenden Teilen aus Holz gefertigt, auch der Lagerbehälter und der Trichter sind aus Holz. Das ist der Baustoff der Wahl für solche Lagerbehälter, denn Holz leitet Wärme nicht, somit entsteht kein Schwitzwasser im Silo. Dazu kommt der natürliche Schutz vor Korrosion: Stahl würde ohne besonderen Schutz schnell zu rosten anfangen, wenn es mit Salz in Berührung kommt.

Jährlich wird der Turm, der 1989 auf dem Gelände des Bauhofs aufgerichtet worden ist, von Fachbetrieben kontrolliert. Zuletzt war dabei vor drei Jahren Handlungsbedarf aufgedeckt worden: Tragende Balken und einige Verbindungen waren nicht mehr in Ordnung.

Weil allerdings alle auf solche Anlagen spezialisierten Unternehmen ausgebucht waren, nahm sich der Werdohler Zimmermeister Frank Baumann des Problems an und tauschte beanstandete Streben und Balken aus. So konnte das Silo erst einmal weiter benutzt werden – bis jetzt.

Die vier Stützen unter dem Silo wurden durch dicke Baumstämme ersetzt. © Volker Griese

In dieser Woche haben nun Spezialisten aus Bayern und der Schweiz das Silo, das bis zu 100 Tonnen Streusalz für den Winterdienst fassen kann, mit vier etwa 30 Zentimeter dicken Fichtenstämme abgestützt. Rund 6000 Euro hat diese Reparatur gekostet. „So können wir es nun für einen Winter weiter betreiben“, atmete Hempel auf.

Allerdings kann das in den Augen des Baubetriebshof-Leiters nur eine Übergangslösung sein, zumal die Standsicherheit der neuen Stützen regelmäßig überprüft werden muss. „Es ist eine Neuanschaffung nötig“, findet Hempel, dass das 34 Jahre alte Silo nun das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht habe. Die Verwaltung werde der Politik vorschlagen, ein neues Streusalzsilo anzuschaffen.

Neues Silo für 400.000 Euro

Ganz billig wird das nicht, zumal Hempel dafür plädiert, ein etwas größeres Exemplar anzuschaffen, um immer wieder einmal auftretende Lieferengpässe bei Streusalz besser abfedern zu können. „Wir gehen von reinen Anschaffungskosten in Höhe von etwa 300.000 Euro aus, hinzu kommen dann noch notwendige Umbaukosten in Höhe von 100.000 Euro“, hat Hempel grob überschlagen, welche Summe in den nächsten Haushaltsplan eingestellt werden müsste.

Eine mögliche andere Lösung – beispielsweise die Lagerung in einer Halle und das Beladen der Streufahrzeuge mit einem Radlader – bezeichnete Hempel als Provisorium. Bei einem Silo als Salzlager wird das trockene Streusalz von einem Lieferfahrzeug in das Holzsilo hochgeblasen. Die Streufahrzeuge der Stadt fahren unter das Silo, das Salz rutscht durch die Schwerkraft auf die Ladefläche des Streuwagens.