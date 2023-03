„Ein Hobby suchen“: Tipps einer Expertin für Stressbewältigung

Von: Volker Griese

Die Heilpraktikerin Sabrina Di Pumpo hat an einem IHK-Lehrgang teilgenommen und darf sich nun „Fachkraft für Stressmanagement“ nennen. © Griese

In ihrer Praxis an der Schützenstraße bietet die Werdohler Heilpraktikerin Sabrina Di Pumpo jetzt auch Hypnosetherapie an und zeigt Betroffenen auf, wie sie Stresssituationen bewältigen können.

Werdohl – Seit knapp zwei Jahren hat die 41-Jährige die amtliche Zulassung als Heilpraktikerin (Psychotherapie). Sie behandelt Ängste, Phobien und Zwänge, Depressionen, Burnout und andere psychische Erkrankungen. Außerdem hat sie ein Zertifikat erworben, das es ihr gestattet, auch ganzheitliche Hypnosetherapien durchzuführen.

Neu erworben hat Di Pumpo vor wenigen Wochen ein IHK-Zertifikat, das sie als Fachkraft für Stressmanagement ausweist. „Stress, Erholung, Entspannung – das war schon immer mein großes Steckenpferd“, sagt die Therapeutin über sich. „Jetzt baue ich dieses Angebot sukzessive aus.“

Ihr Angebot sei vor allem auf Unternehmen ausgerichtet, sagt sie. Die sollten nicht nur die körperliche, sondern auch die mentale Gesundheit ihrer Mitarbeiter im Blick haben und fördern. Sabrina Di Pumpo will Arbeitgebern dabei helfen, stressgeplagten Mitarbeitern zu einem gesünderen Leben zu verhelfen.

Doch was ist eigentlich Stress? Und was ist einfach nur eine temporäre Überforderung? „Stressempfinden ist sehr subjektiv“, betonte Sabrina Di Pumpo, dass Menschen Belastungen sehr individuell fühlen. Steht man nur kurz unter Stress, bauen sich die Energien, die der Körper zur Bewältigung der Situation bereitstellt, schnell wieder ab. Bei Daueralarm im Körper können dagegen ernste gesundheitliche Schäden entstehen.

Damit es so weit möglichst erst gar nicht kommt, gibt Sabrina Di Pumpo ihren Kunden Tipps, wie man seinen persönlichen Stresslevel herunterfahren kann. Eines ihrer Rezepte lautet: „Man sollte sich ein Hobby zum Ausgleich suchen.“ Der Büroarbeiter, der den ganzen Tag vor dem Computerbildschirm sitzt, könne diese Tätigkeit vielleicht mit Sport kompensieren. Der bei der Arbeit körperlich sehr geforderte Bauarbeiter dageghen eher eine Tätigkeit wählen, die ihm Ruhe verschafft.

Zu ihren Therapien, die sie in Präsenz anbietet, kommen neuerdings auch Online-Seminare. Beispielsweise biete sie demnächst einen Workshop für Eltern an, in denen sie vermitteln möchte, wie Väter und Mütter zu mehr Gelassenheit und innerer Ruhe finden können.