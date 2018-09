Experiment: Musik gegen die Kopfschmerzen

Sechs Patientinnen, vier Wochen

Fast jeder Mensch hat einmal Kopfschmerzen. Sie werden ertragen, gehen von alleine oder durch eine Tablette weg. Treten sie hin und wieder auf, sind die Schmerzen keine große Belastung, aber was ist mit Menschen, die so häufig Kopfschmerzen haben, dass ihr Leben dadurch eingeschränkt wird? Dass sie sich zurückziehen müssen, nicht mehr arbeiten oder zu Schule gehen können oder in der Freizeit Termine mit Freunden und Familie absagen müssen?