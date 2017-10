Dauerregen: Everest-Lauf in Werdohl abgebrochen

Aufgeweichte Strecke: Dauerregen wird zur Gefahr für die Läufer

+ © Pia Käfer Bis zu den Waden in der Matsche: Das Wetter spielte beim Everest-Lauf in Werdohl nicht mit © Pia Käfer

So ein Pech: Dauerregen zwingt die Extremläufer Fred Lange und Sebastian Tengler zum Abbruch des Everest-Laufs in Werdohl. 8848 Höhenmeter in 24 Stunden waren das Ziel. 42 Mal wollten die Männer dazu von der Lenne hinauf bis zum Sendemast auf dem Remmelshagen rennen.