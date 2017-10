Gottesdienst, Luther-Bier und beleuchtete Christuskirche

+ © Kanbach Zum Reformationsfest der Evangelischen Kirchengemeinde Werdohl wird in begrenzter Auflage auch Luther-Bier und Luther-Fassbrause angeboten. Zur Vollbildansicht oben rechts klicken! © Kanbach

Werdohl - Wie in nahezu allen evangelischen Kirchengemeinden im Land, so wird auch in Werdohl am 31. Oktober in besonderer Weise an Martin Luther und den 500. Jahrestag der Reformation erinnert.