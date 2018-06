400 Gäste bei Lobpreis-Rock im Festsaal Riesei

Werdohl - Fünf Jahre Crossroad-Gottesdienste war der Anlass für das Team der Evangelischen Jugendallianz Werdohl, zum Konzert mit der Kölner Band Koenige & Priester in den Festsaal Riesei einzuladen. Mehr als 400 Besucher waren gekommen. Koenige & Priester ist eine der bundesweit angesagtesten Lobpreisbands mit schwerpunktmäßig rockiger Musik und Liedern, die nur eins im Mittelpunkt haben: Die Vermittlung des Glaubens an Gott und Jesus.

In den fünf Jahren, so Allianz-Sprecher Maik Trautmann, sei eine Jeder-für-Jeden-Gemeinschaft entstanden, die in der Menshen-Halle in Blechhammer mit großem Erfolg inzwischen so manches Event anbieten konnte. Dass dort nicht auch die Musiker aus Köln auftreten konnten, lag am verkehrs-sicherheitstechnisch begründeten Einspruch des Landesbetriebs Straßen.NRW. Dank der großen Unterstützung der Stadt Werdohl, so Maik Trautmann später in einem Gespräch, und einer Vorbereitungsphase von doch mehr als einem Jahr, sei schließlich alles „in trockene Tücher“ gebracht worden.

Die sonst eher doch recht zurückhaltenden Sauerländer tauchten am Freitagabend sehr schnell in die von den Koenigen & Priestern vermittelte Atmosphäre rund um den Glauben in all seinen Varianten ein und verfolgten die von der Bühne aus vermittelte Lebensreise eines jeden Menschen, der vielleicht mit dem Glauben ringt und mit dem, was er zu wissen glaubt. „Alles ist möglich“ war der erste Titel, der das Publikum durch die Thematik des Abends führte.

Gott verlässt uns nie! Gott ist unsere Hoffnung! Gott will unser Halt sein! – Diese und weitere für das breite Publikum vermittelten Erkenntnisse fanden im Saal dankbare Abnehmer. Zwischen bejubelten Wundern standen auch verzweifelnde Fragen, doch in den Texten wurden stets die Wege gewiesen, die zur Lösung auf dem Weg zum Glauben führen.