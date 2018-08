VDM-Verkauf wird immer noch geprüft

Das Aperam-Firmenschild in der Luxemburger Zentrale. Noch ist der Verkauf von VDM Metals an den Edelstahlhersteller nicht von der Europäischen Kommission genehmigt.

Werdohl - Der Verkauf von VDM Metals durch Lindsay Goldberg Vogel an die Aperam in Luxemburg ist kartellrechtlich noch nicht genehmigt. Die Unternehmen rechnen damit in der zweiten Jahreshälfte, die gerade erst begonnen hat.

Philipp Verbnik von der VDM Metals Group mit Sitz in Werdohl sagte auf Nachfrage, das letztlich die Europäische Kommission über den geplanten Verkauf entscheiden werde. „Wir wissen nicht, wann die kartellrechtliche Prüfung beendet ist,“ so Verbnik.

Neben der Europäischen Kommission sind auch Kartellbehörden außerhalb Europas eingebunden, zum Teil überprüfen ausländische Behörden solche Geschäfte auch aus eigenem Antrieb.

Sozietät Gleiss Lutz begleitet Verkauf

Der Private-Equity-Fonds Lindsay Goldberg hatte im April des Jahres mit Aperam S.A., Luxemburg, einem der weltgrößten Produzenten von rostfreiem Stahl und Elektroblech, einen Vertrag über den Verkauf seiner Anteile an der VDM Metals GmbH geschlossen. Dem Verkauf wurde ein Unternehmenswert von 596 Millionen Euro zugrunde gelegt.

Gleiss Lutz ist eine in Stuttgart gegründete Sozietät von mehr als 300 Rechtsanwälten, die international tätig ist. Gleiss Lutz hatte Lindsay Goldberg Vogel beim Verkauf umfassend rechtlich beraten. Aperam in Luxemburg und VDM Metals in Werdohl sind auf ihren Gebieten teilweise Weltmarktführer, im Bereich der Nickellegierung gibt es Überschneidungen. Aperam betreibt auch in Deutschland in der Nähe von Stuttgart und in Duisburg-Rheinhausen Werke, in denen rostfreie Bleche und Bänder hergestellt werden.

Im Nickel-Bereich ist VDM Weltmarktführer

VDM Metals beschäftigt weltweit rund 2000 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von mehr als eine Milliarde Euro. Das Unternehmen ist seit zwei Jahren am Weltmarkt führender Hersteller korrosionsbeständiger, hitzebeständiger und hochwarmfester Nickellegierungen. Auch Kobalt- und Zirkoniumlegierungen sowie hochlegierte Sonderedelstähle zur Anwendung in hochkorrosiven Umgebungen werden hergestellt. Eingesetzt werden diese in der Luftfahrt, in chemischen Anlagen, im Öl- und Gasbereich, der Energieerzeugung sowie im Automobilbau, der Elektronik und Elektrotechnik.

Lindsay Goldberg ist ein amerikanischer Private Equity-Fonds mit rund 10 Milliarden US-Dollar Fonds-Volumen, der sich auf Partnerschaften mit Family Offices, Gründern und langfristig orientierten Management-Teams konzentriert, die ihr Geschäft ausbauen wollen. Goldberg wird in Europa von der Lindsay Goldberg Vogel GmbH, Düsseldorf, vertreten.

Schon beim Kauf war Gleiss Lutz dabei

Die Anwälte von Gleiss Lutz beraten Lindsay Goldberg und deren Portfolio-Gesellschaften regelmäßig bei Transaktionen, Akquisitionsfinanzierungen und Refinanzierungen. Bereits beim Erwerb der VDM Metals-Gruppe von ThyssenKrupp im Sommer 2015 begleitete Gleiss Lutz die Transaktion umfassend für Lindsay Goldberg.

Auf die Frage, an welchem Stand der Dinge die kartellrechtliche Prüfung derzeit steht, gab es von Gleiss-Lutz-Sprecherin Dr. Andrea Stahl keine konkrete Antwort: Man äußere sich nicht zu einem laufenden Mandat und bitte um Verständnis.