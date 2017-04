Viele Flüchtlinge suchen Rat bei der Diakonie

+ © Griese Ute Zorn berichtete im Sozialausschuss über die Arbeit der Erwerbslosenberatung. © Griese

Werdohl - Etwa 220 Flüchtlinge leben derzeit in Werdohl. Das beschere auch der Erwerbslosenberatung der Diakonie Mark-Ruhr mehr Arbeit, erfuhren die Mitglieder des Sozialausschusses der Stadt am Dienstag von Ute Zorn, die in der Beratungsstelle an der Schulstraße tätig ist.