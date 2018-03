Eifersuchtsdrama vor dem Landgericht

Erste Zeugen vernommen

Werdohl/Hagen - Zu einer ersten Begegnung aller drei Beteiligten an dem Eifersuchtsdrama kam es am Donnerstag im Landgericht. "Wir waren noch in der Kennenlernphase", beschrieb eine 26-jährige Kölnerin ihr Verhältnis zum Opfer der Messerattacke.