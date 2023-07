Erste öffentliche Probe: Musikkneipe hat jetzt eine eigene Band

Von: Michael Koll

Die Alt-Werdohl-Band probte erstmals öffentlich in der Besetzung (von links): Thorsten Fiand (Gitarre), Charly Hesmer (Gitarre), Philipp Müller (Schlagzeug) und Andy Hesmer (Keyboard). Sängerin Nadine Schmitz fiel krankheitsbedingt aus. © KOLL

An der Theke der Musikkneipe Alt Werdohl fanden sich in jüngster Zeit allmählich Musiker aus verschiedenen Generationen zusammen, die dann beschlossen, etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen.

Werdohl – Im Verborgenen studierten sie zehn Coversongs ein, die sie nun in einer ersten öffentlichen Probe dem Alt-Werdohl-Publikum kredenzen wollten.

Doch kurz vor dem Überraschungsauftritt erkrankte die Sängerin Nadine Schmitz. Die Endzwanzigerin fehlte also nun bei dem ersten Lebenszeichen der Alt-Werdohl-Band. Die verbliebenen vier machten aus der Not eine Tugend und spielten mehr oder weniger Instrumental Hits wie „Bitch“ von Meredith Brooks.

Die Besetzung

Ohne Bassisten kommt die Band daher. Am Schlagzeug sitzt Philipp Müller – Vorsitzender des Vereins „Alt Werdohl Kulturförderung“ und Besuchern der Kultkneipe wohl eher bekannt als Gesicht hinter dem Tresen und an den Zapfhähnen. Die Tasten des Keyboards bedient Andy Hesmer.

An den Gitarren schließlich wechseln sich Thorsten Fiand und Charly Hesmer mit der Führungsrolle in den jeweiligen Songs ab. Fiand ist bekannt aus der früheren Band rund um Sängerin Elisabete Vidal namens Sunny side up, Und Hesmer ist seit gefühlten Ewigkeiten der Kopf der Covergruppe Comeback.

Der nächste Auftritt von Comeback im Alt Werdohl am Samstag, 9. Dezember, wird dann auch die offizielle Premiere für die Alt-Werdohl-Band. Dann werden die fünf – wiedervereinigt mit ihrer Sängerin Nadine – ihr Bühnen-Debüt geben.

Sommerfest

Zuvor lädt die Musikkneipe Alt Werdohl ihre Gäste für Samstag, 29. Juli, zum Sommerfest in den Biergarten an der Freiheitstraße ein. Ab 18 Uhr wird es unter freiem Himmel auch Livemusik geben: Die Plettenberger Andy Creek Band wird erneut für ihre Werdohler Fans aufspielen. Einlass zum Fest, bei dem auch gegrillt werden soll, ist bereits ab 17 Uhr; der Eintritt ist frei.