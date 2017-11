Die ersehnte "schwarze Null": Rat verabschiedet Haushaltsplan

+ © Griese De Rat der Stadt Werdohl hat in seiner Sitzung am Montagabend über den Haushaltsplan für 2018 abgestimmt. © Griese

Werdohl - Einstimmig verabschiedete der Werdohler Stadtrat am Montagabend den Haushaltsplan für das Jahr 2018. Dieser weist bei Aufwendungen und Erträgen von jeweils rund 50 Millionen Euro – genaue Zahlen werden erst in den nächsten Tagen vorliegen – erstmals seit gut 15 Jahren mit derzeit rund 100 000 Euro ein kleines Plus aus.