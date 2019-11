Ersatzverkehr: An diesen Tagen fallen Züge zwischen Werdohl und Hagen aus

Werdohl – Wer in den kommenden Tagen mit dem Abellio-Zug von Werdohl Richtung Hagen oder auch umgekehrt fahren möchte, muss mit Ausfällen und Schienenersatzverkehr rechnen.

Denn wie das Bahnunternehmen am Mittwoch mitteilte, kommt es aufgrund von Bauarbeiten durch die DB Netz AG zu einer Sperrung der Strecke zwischen Hagen Hauptbahnhof und Hagen-Hohenlimburg zu folgenden Zeiten:

Freitag, 29. November, ab 23 Uhr, bis Dienstag, 3. Dezember, 5 Uhr

Dienstag, 3. Dezember, ab 23 Uhr, bis Samstag, 7. Dezember, 5 Uhr

Samstag, 7. Dezember, ab 23 Uhr, bis Samstag, 14. Dezember, 5 Uhr

"Vereinzelte Fahrten sind davon betroffen und müssen auf diesem Abschnitt entfallen. Die ausfallenden Züge werden durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt", schreibt Abellio.

Haltestellen der Ersatzbusse

Die Busse halten am Hagener Hauptbahnhof am Busbahnhof (Bussteig 4) sowie in Hohenlimburg am Bahnhofsvorplatz.

"Um einen nahtlosen Umstieg vom Zug auf den Schienenersatzverkehr zu gewährleisten, verkehren die Züge in Fahrtrichtung Siegen mit angepassten Fahrzeiten", heißt es in der Mitteilung von Abellio weiterhin.

Das Bahnunternehmen empfiehlt seinen Kunden, mehr Reisezeit in den betroffenen Zeiträumen einzuplanen.

Aktualisierte Fahrpläne online

Die aktuellen Fahrpläne sind online unter www.abellio.de im Bereich "Verkehrsmeldungen" abrufbar. Fahrgäste haben außerdem die Möglichkeit, sich in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten zu informieren.