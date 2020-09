Erneut Vandalismus am Bouleplatz

Werdohl – Gerade einmal ein paar Tage hat das neue Hinweisschild an der Boule-Anlage an der Altenaer Straße gestanden, dann war es schon wieder verschwunden.

Der Bürgerstammtisch geht jetzt auf Spurensuche.

Ehrenamtliche Helfer des Bürgerstammtisches haben am vergangenen Donnerstag ein neues Schild mit integriertem Insektenhotel aufgestellt, das auf den Boule-Platz am Fuße der Kletterfelsen hinweisen sollte. Das bisherige Schild war wohl ausgerissen und vielleicht in die Lenne geworfen worden. Auf jeden Fall war es spurlos verschwunden. Dieses Schicksal teilt nun auch das neue Schild. Bereits am Wochenende sei es nicht mehr da gewesen, beklagte jetzt Manfred Hoh vom Bürgerstammtisch. Er vermutet, dass Vandalismus dahinter steckt, denn im gleichen Zeitraum seien an den Kletterfelsen auch Glasflaschen zerschmettert worden, das Areal sei von Scherben übersät gewesen.

Unterstützung durch die Feuerwehr

Was das Hinweisschild angeht, will sich der Bürgerstammtisch jetzt auf die Suche machen, vielleicht mit Unterstützung der Feuerwehr. „Die will bei einer Schlauchboot-Übung auf der Lenne einmal Ausschau halten, ob sie das Schild irgendwo am Ufer entdeckt“, berichtete Hoh. Außerdem habe er bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet.