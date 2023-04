Ermittlungen gehen weiter nach schwerem Unfall

Von: Ina Hornemann

Teilen

Drei Schwerverletzte wurden in der vergangenen Woche aus diesem Wrack geborgen. Alle drei haben laut Polizei das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen. © Privat

Wilde Raserei oder doch ein illegales Rennen? Das gilt es noch zu ermitteln nach dem schweren Verkehrsunfall, der sich in der vergangenen Woche am Mittwochabend auf der B236 in Werdohl-Dresel ereignet hatte. Die drei verletzten Personen konnten mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen werden. „So eine schnelle Genesung war nicht vorauszuahnen, wenn man die Schäden an der Unfallstelle gesehen hat“, so Polizeipressesprecher Lorenz Schlotmann.

Werdohl – Vorbei sind die Ermittlungen in der Angelegenheit noch nicht, erklärt Schlotmann auf Anfrage. Zu klären sei, ob eine rein überhöhte Geschwindigkeit ursächlich für das schnelle Raustragen aus der Kurve verantwortlich sei oder ein Rennen. Zu einem Rennen, dass ergänzt Schlotmann, gehören nicht zwangsläufig mehrere Fahrzeuge oder Fahrer. „Man kann ein Rennen auch gegen sich selbst fahren, um zu testen, ob ein bereits selbst erreichter Geschwindigkeitsrekord nochmal gebrochen werden kann.“

Fest steht, dass deutlich überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle spielte, als sich am Mittwoch der schwere Unfall ereignete. Aus Richtung Altena kommend hatte der 19-jährige Fahrer in einer Kurve kurz vor dem Industriegebiet Dresel wegen des hohen Tempos (erlaubt sind dort 70 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit) und wohl eines Fahrfehlers die Kontrolle über seinen Honda Civic verloren. Das Auto war von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine angrenzende Felswand in Höhe der Haltestelle Biesenberg gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug zurück auf die Straße geschleudert und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Bei dem heftigen Crash wurde der junge Mann ebenso schwer verletzt wie seine beiden aus Werdohl stammenden Mitfahrer (beide 18 Jahre alt). Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen hatten einige Zeit vor dem Unfall beobachtet, wie der 19-Jährige an einer Ampel rücksichtslos angefahren sei und anschließend mehrere Autos und Lastwagen auf der B236 zwischen Altena und Werdohl überholt habe. Geschildert wurde eine rücksichtslose Fahrweise, inklusive Überholmanöver in Kurvenbereichen – glücklicherweise ohne Kollision. iho