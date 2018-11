Erleichterung bei Schulpolitikern: Nächster Schritt auf dem Weg zum Zweckverband

+ © Witt Die Albert-Einstein-Gesamtschule soll Teil eines Zweckverbandes mit der Finnentroper Gesamtschule werden. © Witt

Werdohl - Auf dem Weg zu einem Gesamtschul-Zweckverband mit der Gemeinde Finnentrop ist der nächste Schritt getan. Am Montagabend hat der Schul- und Sportauschuss dem Vorhaben zugestimmt und dem Stadtrat empfohlen, der Kooperation in seiner Sitzung am nächsten Montag, 19. November, ebenfalls zuzustimmen.