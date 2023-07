Erfreuliche Zahlen: Werdohler Pro-Kopf-Verschuldung sinkt

Von: Volker Griese, Ina Hornemann

Das Statistische Landesamt NRW hat die aktuellen Zahlen zur Pro-Kopf-Verschuldung der Kommunen veröffentlicht. © Gottschalk/ddp

Die Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände Nordrhein-Westfalens beliefen sich Ende 2022 in den Kernhaushalten auf rund 47,6 Milliarden Euro. Das waren 1,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor (31.12.2021: 47,0 Milliarden Euro).

Werdohl/Neuenrade/Balve – Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, ergab sich damit rein rechnerisch eine Verschuldung in den Kernhaushalten von 2636 Euro pro Kopf.

Werdohl steht mit 2996 Euro aktuellen Pro-Kopf-Schulden schlecht da, aber immerhin deutlich besser als 2012, als noch 3983 Euro auf der Rechnung standen (- 24,8 Prozent).

In Balve sieht es besser aus: 2304 Euro Schulden pro Kopf verzeichnet das Statistische Landesamt dort. Das ist etwas mehr als noch 2012, als die Pro-Kopf-Verschuldung bei 2053 Euro lag (+ 12,2 Prozent).

In Neuenrade fallen statistisch 1034 Euro Schulden pro Einwohner an. Das ist eine Verbesserung im Vergleich zum Jahr 2012, als 1365 Euro zu Buche schlugen (- 24,2 Prozent). Die Pro-Kopf- Verschuldung der Kreisverwaltung beläuft sich auf 384 Euro, das sind 131 mehr als im Jahr 2012 (+ 52,2 Prozent).

Zu berücksichtigen ist die Zusammensetzung dieser Schulden. Selbstverständlich geben sie keinen Aufschluss über individuelle Überausgaben, sondern setzen sich zusammen aus den Schulden der Kernhaushalte. Ende 2022 bestanden diese zu 44,4 Prozent aus Kassenkrediten und Wertpapierschulden zur Liquiditätssicherung und zu 55,6 Prozent aus Verbindlichkeiten zu Investitionszwecken.

Die Schulden zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe waren mit 21,1 Milliarden Euro um 4,0 Prozent niedriger als 2021 (damals: 22 Milliarden Euro). Bei den mittel- und langfristigen Krediten und Wertpapierschulden zu Investitionszwecken gab es dagegen einen Zuwachs von 6,2 Prozent auf 26,5 Milliarden Euro (31.12.2021: 25 Milliarden Euro).

Im regionalen Vergleich zeigten sich für Ende 2022 Unterschiede bei der Pro-Kopf-Verschuldung. Bei den kreisfreien Städten und Kreisen (Summe der Kreisverwaltungen und kreisangehörigen Gemeinden) wurden für Oberhausen (9336,23 Euro), Mülheim an der Ruhr (9107 Euro), Bonn (6077,33 Euro), Remscheid (5917,84 Euro) und Essen (5225,51 Euro) die höchsten Schulden in den Kernhaushalten pro Kopf ermittelt.

Landesweit die niedrigsten Werte ergaben sich für die Kreise Gütersloh (589,71 Euro), Coesfeld (634,65 Euro) und Olpe (683,29 Euro), die Stadt Düsseldorf (687,18 Euro) und den Kreis Warendorf (687,67 Euro).

Regionale Unterschiede gab es auch hinsichtlich der dominierenden Schuldenart: Während in den Kreisen und kreisfreien Städten mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung beispielsweise in Remscheid (87,5 Prozent) und Oberhausen (79 Prozent) der überwiegende Teil der Schulden aus Krediten zur Liquiditätssicherung stammte, entfiel das Gros der Schulden in Bonn (66,9 Prozent) auf Kredite für Investitionszwecke. In den kreisfreien Städten und Kreisen mit der geringsten Pro-Kopf-Verschuldung dominierten investive Kredite; im Kreis Gütersloh lag ihr Anteil zum Beispiel bei 96,7 Prozent.

Zu den Schulden der Kernhaushalte kamen 2022 weitere 13,3 Milliarden Euro aus Schulden der kommunalen Eigenbetriebe, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der kommunalen Anstalten öffentlichen Rechts hinzu. Die kommunale Verschuldung belief sich damit insgesamt auf 61 Milliarden Euro, das waren 1,2 Prozent mehr als Ende 2021 (damals: 60,3 Milliarden Euro). Die Pro-Kopf-Verschuldung lag bei dieser Betrachtung bei 3373 Euro (2021: 3367 Euro).