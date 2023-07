„Er wollte selten fertige Werke“: Seuthe-Ausstellung in Privat-Museum

Von: Volker Griese

Teilen

Collagen wie diese, die Paul Seuthe vor allem in den 1970er-Jahren geschaffen hat, werden demnächst an der Neustadtstraße zu sehen sein. © Stefan Fuhrmann

In einer mittlerweile siebten Ausstellung möchte Thomas Benecke in seinem privaten Museum der Öffentlichkeit weitere Facetten der Arbeiten des Werdohler Künstlers Paul Seuthe (1909 bis 1997) erschließen. Diesmal soll es um Collagen gehe, also jene Technik der Bildenden Kunst, bei der verschiedene Elemente auf eine Unterlage aufgeklebt werden.

Werdohl – „Diese Spezialausstellung wird nach den Ausstellungen der vergangenen Jahre vermutlich von vielen Besuchern und von ehemaligen Freunden Paul Seuthes bereits seit längerer Zeit erwartet“, glaubt Benecke. Zwar sei der Künstler in den 1960er-, vor allem aber in den 1970er-Jahren in dieser Kunstrichtung sehr produktiv gewesen, weshalb fast alle Zeitzeugen Paul Seuthe vor allem durch seine Collagen kennen.

Allerdings sei es für ihn als Sammler nicht ganz einfach gewesen, eine ausreichende Anzahl von Seuthe-Collagen in Museumsqualität zu erwerben, erklärte Benecke, der sein kleines Museum an der Neustadtstraße seit 2016 betreibt. Deshalb habe es rund sieben Jahre gedauert, bis er durch Ankäufe aus Erbfällen oder aus Internetauktionen, in kleinem Umfang auch durch Schenkungen, 37 solcher Kunstwerke habe erwerben können. „Der Preis muss ja auch im Rahmen bleiben“, macht Benecke deutlich, dass er nicht bereit sei, jeden Preis für ein Seuthe-Werk zu bezahlen.

Der private Kurator ist aber sicher, seinen Besuchern einen Querschnitt durch diese spezielle Schaffensphase Paul Seuthes präsentieren zu können. „Mit dem Abschied aus dem Berufsleben als Architekt hatte er ja viel mehr Zeit für Reisen und die Schaffung von zahlreichen Kunstwerken, meistens in Form von Collagen“, sagt Benecke. Überliefert sei zum Beispiel seine Vorliebe für altes und gebrauchtes Papier, weiß der Seuthe-Kenner und nennt ein Beispiel: „Auch Schnipsel von Litfaßsäulen fanden wieder einen Platz in seinen Collagen.“

Herauszufinden, was Seuthe, der ja auch viel gegenständlich gemalt hat, mit diesen oft abstrakt erscheinenden Kunstwerken sagen wollte, ist nicht immer ganz einfach. Nachfragen, wo bei einer Collage denn eigentlich oben oder unten sei, habe der Künstler mitunter auf seine ganz eigene Art beantwortet, weiß Benecke zu berichten: Dann hat er in typischer Art doppelt signiert, jeweils um 180 Grad versetzt.“ Und damit habe man die Collage eben auf zwei Arten an die Wand hängen können.

Doch Seuthe habe auch durchaus Collagen geschaffen, in denen man mit ein wenig Fantasie etwas erkennen könne, sagt Benecke und meint damit zum Beispiel solche Werke, die auf seinen zahlreichen Reisen nach Norwegen, Schweden und Island entstanden sind. „Man kann durchaus erkennen, dass er diese Eindrücke von Felsformationen, Gletschern und Seen in die Collagen hat einfließen lassen“, klärt Benecke auf.

Auch kleinen Blumen, die aus Felsritzen sprießen, seien hier und dort zu erkennen. Benecke: „Er wollte aber selten fertige Werke abliefern. Nach seinen Worten sollte der Betrachter vielmehr selbst das Werk zu Ende sehen.“ Wer die Collagen-Ausstellung besucht, sollte also nicht auf das schnelle Konsumieren von Kunst aus sein, sondern sich die Zeit nehmen, die Werke auf sich wirken zu lassen.

Die Vernissage findet am Sonntag, 20. August, von 12 bis 14 Uhr statt. Weitere Öffnungstermine sind Samstag und Sonntag, 26. und 27. August, jeweils von 14 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Jeder Besucher erhält eine Postkarte mit einer Seuthe-Collage als Andenken.

Das Paul-Seuthe-Museum befindet sich in Werdohl im Haus Neustadtstraße 26. Der Zugang ist barrierefrei.