Feuerwehr feiert

Jahresfest der Feuerwehr

+ © Koll Bürgermeisterin Silvia Voßloh (links) und Stadtbrandinspektor Kai Tebrün (rechts) zeichneten zahlreiche Feuerwehrleute für Dienstjubiläen, sowie für ihren unermüdlichen Einsatz aus. © Koll

Werdohl - „Das Ganze ging sogar bis in die Bildzeitung“, berichtete Stadtbrandinspektor Kai Tebrün beim Jahresfest der Feuerwehr im Festsaal Riesei am späten Samstagnachmittag vom jüngsten Vorfall mit einer Schwarzen Witwe (giftige Spinnenart – wir berichteten). „Das hatte ich so auch nicht vor“, entschuldigte er sich quasi dafür ein Foto des eingefangenen Tieres an die Deutsche Presseagentur weitergegeben zu haben.