Enormer Schaden: Deutschland-Fahne samt Autospiegel abgefackelt

+ © Privat An dem Ford Mondeo auf der Feldstraße entstand durch den Brand ein erheblicher Schaden, Lack und Türdichtungen wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. © Privat

Werdohl - Unbekannte Täter haben am Dienstag um 23.15 Uhr den rechten Seitenspiegel eines an der Feldstraße 35 abgestellten Ford Mondeo angezündet. An dem Spiegel befand sich ein Überzieher in den deutschen Nationalfarben schwarz, rot und gold.