Enervie überprüft Wassernetz: Trübungen im Trinkwasser möglich - „gesundheitlich unbedenklich“

Enervie Vernetzt nimmt von Montag, 7. August, bis einschließlich Freitag, 11. August, das Wassernetz im gesamten Werdohler Stadtgebiet „unter die Lupe“. © Enervie

Enervie Vernetzt nimmt von Montag, 7. August, bis einschließlich Freitag, 11. August, das Wassernetz im gesamten Werdohler Stadtgebiet „unter die Lupe“. Ziel des Netzbetreibers ist, über Druck- und Mengenmessungen an 118 Messstellen und 43 Hydranten im gesamten Stadtgebiet Daten für die weitere Optimierung der Trinkwasserverteilung zu gewinnen.

Werdohl –Die Wassernetzmessung liefert dabei Aufschluss zu den aktuellen Druck- und Strömungsverhältnissen sowie zum Zustand des Leitungsnetzes. Mit den gewonnenen Daten will Enervie Vernetzt das Werdohler Wasserrohrnetz „weiter optimieren und somit auch zukünftig einen sicheren und wirtschaftlichen Netzbetrieb gewährleisten“, heißt es in einer Mitteilung. Auch liefern die Ergebnisse die Grundlage für gezielte Planungen zur Netzerneuerung und zeigen Stör- und bisher unbekannte Fehlerstellen auf.

Die Messungen führt ein auf Rohrnetzuntersuchungen spezialisiertes Fachunternehmen im Auftrag durch. Die Fachleute entnehmen an ausgewählten Hydranten kurzzeitig die notwendigen Wassermengen und erfassen zudem die Verbräuche von Großabnehmern.

Die Messarbeiten und kurzzeitigen Wasserentnahmen können in den Werdohler Haushalten kurzzeitig zu Druckschwankungen oder Trübungen des Trinkwassers führen. „Dies ist aber gesundheitlich unbedenklich“, versichert Enervie Vernetzt. Grundsätzlich wird empfohlen, im Bedarfsfall das Wasser so lange laufen zu lassen, bis es wieder klar ist. Dauern die Trübungen wider Erwarten längere Zeit an, können sich betroffene Kunden bei der kostenfreien Störungshotline „Wasser“ melden, Tel. 08 00 / 1 23 99 33 melden.

Enervie-Vernetzt bittet die Kunden um Verständnis für diese erforderliche Maßnahme.