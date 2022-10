„Ohne Komfortverlust“: Experten-Tipps zum Energiesparen

Von: Thomas Krumm

Teilen

Für Mieterinnen und Mieter boten Woge und Verbraucherzentrale den Vortragsabend am Mittwoch an. © Krumm, Thomas

Potenziale zum Energiesparen gibt es in jeder Behausung. Das machte der Energietechnik-Experte Martin Halbrügge in einem Vortrag deutlich, den die Wohnungsgesellschaft Werdohl (Woge) und die Verbraucherzentrale gemeinsam initiiert hatten. Im Nachbarschaftshilfezentrum der Woge in Pungelscheid blieben zwar noch einige Plätze frei. Die Nachfragen der Besucher und Besucherinnen machten aber deutlich, dass es aufgrund der dramatisch gestiegenen Energiekosten viel Klärungsbedarf gibt.

Werdohl - „Ich bin noch in keinem Haushalt gewesen, wo ich nicht irgendetwas einsparen konnte – ohne Komfortverlust“, machte der Referent Appetit auf einen aufmerksamen Rundgang durch die eigenen vier Wände. Wichtig sei, den Ist-Zustand festzuhalten, um mögliche Einspar-Erfolge überhaupt feststellen zu können. Das gilt sowohl für den Gesamtverbrauch als auch für Einzelgeräte, deren Verbrauch durch ein Messgerät erfasst werden kann. So bekommt man vor allem bei Altgeräten zuverlässige Daten über deren tatsächlichen Verbrauch.

Auf dieser Grundlage kann man rechnen, innerhalb welcher Frist sich die Anschaffung eines neuen, sparsameren Gerätes amortisieren würde. Wer nicht nur für sich selber, sondern auch für den Umweltschutz rechnet, wird früher zum energiesparenden Gerät greifen. Martin Halbrügge erinnerte daran, dass „der größte Teil unserer Energie noch nicht umweltfreundlich erzeugt wird“.

Natürlich stellen sich Einspar-Erfolge am ehesten durch Einsparungen bei den großen Energiefressern ein. Durchlauferhitzer für Heißwasser sind wahre Stromfresser, laufen aber nur begrenzte Zeit, die man zudem noch kürzen kann. Spar-Duschköpfe, die sechs statt zehn Liter Heißwasser pro Minute so verwirbeln, dass ein angenehmer Dusch-Komfort erhalten bleibt, helfen ebenfalls sparen.

Medien wie Fernseher, Computer und Stereoanlagen verbrauchen nur mäßig viel Strom, haben aber eine lange tägliche Betriebsdauer. Weitere große Posten sind Kühl- und Gefrierschränke, Waschmaschinen und Trockner sowie die Küchengeräte. Durch gute Waschmittel kann die Waschmaschinentemperatur auf 30 bis 40 Grad gesenkt werden. Bei den Trocknern gibt es erhebliche bauartbedingte Unterschiede. Am sparsamsten ist und bleibt aber die Wäscheleine. Seit der Einführung der Energiespar- und LED-Lampen ist der Stromverbrauch für die Beleuchtung dramatisch gesunken. Dennoch gilt auch hier: Licht aus, wenn niemand im Raum ist.

Auch viele kleine Posten ergeben zusammengenommen merkliche Einsparungen. Auf der einen Seite einer entsprechenden Rechnung standen bescheidene, aber hartnäckige Energiefresser mit Stand-by-Kleinstverbräuchen von ein bis vier Watt pro Stunde. Auf der anderen Seite verbraucht ein Gerät, das 8760 Jahresstunden lang vier Watt verbraucht, rund 35 Kilowatt Strom. Diese kosten derzeit bis zu 14 Euro. Auch Trafos, deren Geräte nicht laufen, können zu kleinen Stromfressern werden. Hier und bei Geräten mit Stand-by-Funktion gilt: Stecker raus oder Kippschalter umlegen.

Gut behandelt werden möchten auch Kühl- und Eisschränke: Vereiste Kälteaggregate sind Stromfresser, weil sie ihre Temperatur nicht an die Umgebung abgeben können. Die Wärmetauscher an der Rückseite der Geräte müssen gut belüftet sein, um ihre Wärme an die Umgebung abgeben zu können.