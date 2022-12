Endlich eine Lösung für Verkehrsprobleme am Sommerhagen?

Von: Volker Griese

Bei einem Ortstermin mit Anwohnern und der Polizei stellten Bürgermeister Andreas Späinghaus und weitere Vertreter der Stadt die Lösung für die Verkehrsprobleme am Sommerhagen vor. Eine stählerne Halbkugel auf der Straße (im Vordergrund zu sehen) spielt dabei eine wichtige Rolle. © Volker Griese

„Die Fahrzeuge sämtlicher Lieferdienste schießen regelrecht hier hoch“, sagt Sven Ermes. Auch viele Werdohler nutzten die Straße Am Sommerhagen als Abkürzung zwischen dem Versetal und der Kindertagesstätte am Erlenweg. Der Anwohner ist so verärgert über die Verkehrssituation vor seiner Haustür, dass er Polizei und Stadtverwaltung eingeschaltet hat.

Werdohl ‒ Eigentlich ist die Durchfahrt vom Sommerhagen zum Birkenweg gar nicht erlaubt, ein Verkehrsschild weist darauf deutlich hin. Weil Autofahrer das Verbotsschild aber häufig ignorieren, hat die Stadt in der Vergangenheit schon Sperrpfosten aufgestellt und auf der Fahrbahn eine stählerne Halbkugel befestigt, die man mit einem normalen Auto nicht überfahren kann, ohne Schäden am Fahrzeug zu riskieren. Problemlos überfahren können sie nur größere Fahrzeuge beispielsweise von Feuerwehr und Rettungsdienst – und eben die Lieferfahrzeuge verschiedener Paketdienste.

Doch versierte Autofahrer haben längst einen Weg gefunden, der Halbkugel ausweichen. Entsprechend hoch ist zu bestimmten Zeiten das Verkehrsaufkommen in der schmalen Anliegerstraße. Die Stadt hat es kontrolliert: „Wir haben etwa 200 Fahrzeuge am Tag gezählt“, berichtete Yasemin Kalay vom Ordnungsamt. Und oft seien die auch noch zu schnell unterwegs.

Dass Handlungsbedarf besteht, liegt also auf der Hand. Bei einem Ortstermin hat die Stadt am Donnerstag eine Lösung präsentiert: Die Sperrpfosten, die von Lieferdienstfahrern oft einfach beseite gestellt worden sind, sollen durch massive Betonquader ersetzt werden, die man nicht verrücken kann. Dadurch soll die Durchfahrtsbreite so reduziert werden, dass Autos der Stahlhalbkugel nicht mehr ausweichen können, Fahrzeuge von Rettungsdienst und Feuerwehr aber noch hindurchpassen. Die Halbkugel soll in Signalfarbe lackiert und etwas erhöht werden, damit die Paketdienstfahrer vielleicht ausgebremst werden.

Das Material für die verkehrsberuhigende Maßnahme liege bereits am Baubetriebshof, sagte dessen Leiter Martin Hempel. Er geht davon aus, dass die Arbeiten in der nächsten Woche durchgeführt werden, damit am Sommerhagen wieder etwas mehr Ruhe einkehrt.

„Das ist ein Kompromiss, um den Durchgangsverkehr einzuschränken“, fasste Bürgermeister Andreas Späinghaus zusammen. Es habe auch Überlegungen gegeben, die Durchfahrt zwischen Sommerhagen und Birkenweg mit einer Schranke zu sperren; das hätte aber bei Rettungsfahrten einen Zeitverlust bedeutet. Auch Sven Ermes ist zufrieden, wenn auch ein bisschen skeptisch: „Das ist eine gute Lösung, sie wird aber nur mit einer höheren Halbkugel funktionieren“, glaubt er.