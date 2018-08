Lehrstellen: Flüchtlinge setzen sich mit Leistung durch

Werdohl - „Alle müssen bei uns zur Probe arbeiten, und nur die Besten setzen sich mit ihrer Leistung unter ganz, ganz harter Konkurrenz durch“, gratuliert Meschede-Geschäftsführer Dirk Middendorf seinen drei neuen Lehrlingen. Alle sind richtig stolz: Zwei davon sind Flüchtlinge aus Guinea und Syrien. Middendorf betreibt sehr viel Aufwand, um geeignete Auszubildende für den Handwerksberuf des Elektrikers zu finden.

Mit der gängigen Berufsbezeichnung Elektriker sind Amadou Balde (20) aus Guinea, Muhannad Alsaour (23) aus Syrien und Emir Kilic (22) aus Werdohl absolut einverstanden. Nach dreieinhalb Jahren Ausbildung sind sie tatsächlich „Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik“, so heißt der Beruf des früheren Elektroinstallateurs heute.

Middendorf ist geschäftsführender Gesellschafter von Meschede & Co. GmbH an der Friedrichstraße und beschäftigt insgesamt 37 Leute, davon sieben Auszubildende. „Ich bilde ausschließlich für meinen eigenen Bedarf aus“, erklärt Middendorf, seit mehr als zwanzig Jahren Chef des Handwerksbetriebs. Fachkräfte sind rar, gute Auszubildende, die später in den Betrieb einsteigen wollen, sind dünn gesät.

Entsprechend viel Einsatz bringen Middendorf und Personalleiterin Beate Meimann auf, um gute Leute zu finden. Die jährlich zwei Stellen sind ganzjährig bei der Arbeitsagentur ausgeschrieben, fünf bis sechs Bewerber werden zum anderthalbstündigen persönlichen Gespräch mit dem Chef eingeladen. Drei oder vier bekommen die Einladung, zwei bis drei Wochen zur Probe zu arbeiten.

Ohne Probearbeit keine Einstellung

„Ohne Probearbeit auf der Baustelle stelle ich keinen mehr ein“, so Middendorf. Das Verhalten auf der Baustelle beim Kunden sei stark mitentscheidend für die Einstellung als Lehrling. Noten, handwerkliches Geschick und natürlich auch ein gutes Sozialverhalten sind Voraussetzung bei Middendorf.



Mit all diesen Eigenschaften konnten neben dem Werdohler Emir Kilic auch die beiden Flüchtlinge Amadou Balde und Muhannad Alsaour überzugen. Balde kommt aus Conakry, der Hauptstadt von Guinea in Westafrika mit 1,5 Millionen Einwohner. Der 20-Jährige flüchtete über Libyen nach Mali mit Auto und Lastwagen, dann kam er über Italien und die Schweiz nach Deutschland. In zwei Interviews wurde er als Flüchtling nicht anerkannt. Seit zwei Jahren ist er in Deutschland. Aktuell hat er für fünf Jahre eine Ausbildungsduldung.

Amadou ist nur für fünf Jahre geduldet

Die einjährige Einstiegsqualifizierung hat er hinter sich, zum 1. August begann er die dreieinhalbjährige Ausbildung. Mit Hilfe der Woge hat er eine kleine Wohnung bezogen und macht bald den Führerschein, das geht bei 650 Euro Ausbildungsvergütung so gerade eben.



Muhannad Alsaour ist schon 23 und hat bereits in Syrien als Elektriker gearbeitet. Nach seiner Flucht über den Libanon und die Türkei, dann mit dem Boot nach Griechenland und von da aus über Mazedonien, Serbien, Ungarn und Österreich nach Deutschland kam der junge Mann in Altena an. Der ehrenamtliche Flüchtlingspate Ludger Leweke hatte ihn von dort an Middendorf vermittelt. Alsaour hat auf seinem Pass einen anerkannten Aufenthaltstitel und darf in ein paar Jahren einbürgern.